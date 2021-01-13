Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Байден выдвинул кандидатуру экс-постпреда США при ООН на пост главы USAID
Мир
Британский штамм коронавируса обнаружили в Венгрии
Мир
Молдавия в 2020 году сэкономила более $40 млн благодаря закупкам российского газа
Общество
МЧС предупредило о метели и гололедице в Москве
Мир
В Японии еще семь префектур включили в зону режима ЧС из-за коронавируса
Наука
В РАН рекомендовали отложить создание сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Общество
Почти половина рейсов в аэропорту Симферополя задержана из-за тумана
Интернет
Аккаунты подростков 13–15 лет в TikTok станут приватными
Общество
В Туве обнаружили повреждения на 51 объекте после землетрясения в Монголии

Bank of America спрогнозировал укрепление рубля к доллару к концу 2021 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Bank of America ожидает укрепления рубля до 68 рублей за доллар к концу 2021 года. Об этом в среду, 13 января, заявил на пресс-конференции главный экономист по России и СНГ Bank of America Владимир Осаковский.

Рубль вверх: в 2021-м нацвалюте прописали укрепление
Однако реализация санкционных угроз может ее ослабить, предупреждают аналитики

«Рубль, как мы видим, отскочил от своих минимальных значений до выборов [в США] <…>. Мы думаем, что у рубля еще есть потенциал для дальнейшего укрепления <…> на фоне стабилизации геополитических рисков. На конец года мы ждем 68 рублей, в среднем за год — 70 рублей [за доллар США]», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что прогноз основан на отсутствии ожиданий новых ударов по экономике и появлении стабильности в отношениях между США и Россией со вступлением в должность избранного американского президента Джо Байдена.

В то же время экономист подчеркнул, что пока речь не идет о радикальном улучшении двусторонних отношений, однако даже их стабилизация может дать позитивный сигнал рынку.

По данным Мосбиржи на 14:50 (мск), доллар торгуется в районе 74 рублей.

Ранее в этот же день журнал The Economist назвали рубль самой недооцененной мировой валютой в соответствии с «индексом бигмака».

На прошлой неделе директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко предположил, что в 2021 году курс доллара будет колебаться в районе 70–80 рублей, курс евро — 82–92 рубля.

В свою очередь лидер инвестиционного сообщества ANGRY BONDS, независимый экономист Дмитрий Адамидов добавил, что стоимость валют в 2021 году будет в основном зависеть от нефти.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021