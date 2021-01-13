Bank of America спрогнозировал укрепление рубля к доллару к концу 2021 года

Bank of America ожидает укрепления рубля до 68 рублей за доллар к концу 2021 года. Об этом в среду, 13 января, заявил на пресс-конференции главный экономист по России и СНГ Bank of America Владимир Осаковский.

«Рубль, как мы видим, отскочил от своих минимальных значений до выборов [в США] <…>. Мы думаем, что у рубля еще есть потенциал для дальнейшего укрепления <…> на фоне стабилизации геополитических рисков. На конец года мы ждем 68 рублей, в среднем за год — 70 рублей [за доллар США]», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что прогноз основан на отсутствии ожиданий новых ударов по экономике и появлении стабильности в отношениях между США и Россией со вступлением в должность избранного американского президента Джо Байдена.

В то же время экономист подчеркнул, что пока речь не идет о радикальном улучшении двусторонних отношений, однако даже их стабилизация может дать позитивный сигнал рынку.

По данным Мосбиржи на 14:50 (мск), доллар торгуется в районе 74 рублей.

Ранее в этот же день журнал The Economist назвали рубль самой недооцененной мировой валютой в соответствии с «индексом бигмака».

На прошлой неделе директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко предположил, что в 2021 году курс доллара будет колебаться в районе 70–80 рублей, курс евро — 82–92 рубля.

В свою очередь лидер инвестиционного сообщества ANGRY BONDS, независимый экономист Дмитрий Адамидов добавил, что стоимость валют в 2021 году будет в основном зависеть от нефти.