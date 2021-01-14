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ЦБ не увидел рисков ослабления рубля из-за покупки валюты Минфином

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Возобновление покупок валюты Минфином России не окажет значимого влияния на внутренний валютный рынок страны. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин в кулуарах Гайдаровского форума в четверг, 14 января.

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«Мы исходим из того, что значимого влияния нет. Мы видим, что после объявления никакого значимого влияния уже не произошло», — сказал он.

При сохранении цены нефти на текущих уровнях покупки Минфина продолжатся в течение всего этого года, добавил Заботник.

Он отметил, что ведомство исходит из того, что это «ожидаемое решение, связанное с параметрами бюджетного правила, исходя из динамики цены нефти в декабре».

Накануне Минфин заявил, что планирует закупить иностранную валюту на 106,3 млрд рублей в период с 15 января по 4 февраля. Ежедневный объем покупки будет эквивалентен 7,1 млрд рублей.

Последний раз ведомство закупало иностранную валюту в марте 2020 года на сумму 133,3 млрд рублей.

Согласно бюджетному правилу, министерство закупает валюту на дополнительные доходы, которые поступают в бюджет при высокой цене на нефть. Эти средства направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

В январе 2021 года ожидаемый объем дополнительных доходов от нефти должен составить 73,5 млрд рублей.
Главный экономист по России и СНГ Bank of America Владимир Осаковский считает, что к концу этого года доллар будет стоить до 68 рублей.
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