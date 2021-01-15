Гинцбург отметил необходимость вакцинации переболевших коронавирусом

Тем, кто переболел коронавирусом, всё равно необходимо вакцинироваться, сообщил «РИА Новости» директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу, 15 января.

«Есть официальная позиция Минздрава, изложенная в документе под названием «Временные (методические) рекомендации по профилактике, (диагностике) и лечению коронавирусной инфекции нового типа». И там черным по белому написано, что не надо. Я такой позиции не придерживаюсь. Я придерживаюсь позиции, что надо», — сказал Гинцбург.

По его словам, после первой прививки переболевшим необходимо узнать уровень антител. Если вируснейтрализующие антитела будут на уровне 1:3200 и больше, то этого будет достаточно. Если такой возможности нет, то можно сделать вторую прививку.

В этот же день Гинцбург рекомендовал гражданам не носить маски при вышеуказанном уровне вируснейтрализующих антител.

Ранее, 13 января, президент России Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса. Он добавил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире. Другие препараты, по мнению российского лидера, «такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».

15 декабря 2020 года в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он был разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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