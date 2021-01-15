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В Индонезии извлекли данные из черного ящика разбившегося самолета

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Эксперты в Индонезии успешно извлекли данные из черного ящика упавшего в море самолета авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом 15 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на комитет по безопасности на транспорте страны.

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«Все 330 параметров самописца сохранились в хорошем состоянии», — говорится в заявлении.

Бортовой самописец для фиксации параметров полета был поднят водолазами со дна 12 января, пишет «Газета.ру». Вместе с тем поиски речевого самописца в настоящий момент продолжаются.

9 января Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший рейс Джакарта–Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. После этого местные СМИ сообщили о крушении лайнера, а очевидцы рассказали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно взорвавшись.

В свою очередь следователи не склонны считать взрыв причиной крушения самолета. Предполагается, что самолет мог взорваться при ударе об воду на очень высокой скорости.

Представитель местного Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади отмечал, что разбившийся самолет при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

По данным авиакомпании, на борту находились 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

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