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Следователи отклонили версию со взрывом в воздухе индонезийского Boeing

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В Индонезии следователи не склонны считать взрыв причиной крушения Boeing 737-524 в Яванском море. Об этом во вторник, 12 января, пишет портал Detik.com со ссылкой на представителя национального комитета по безопасности на транспорте Бамбанга Иравана.

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«Мы считаем, что, достигнув высоты 250 футов (около 76 метров), самолет еще был цел. Вероятно, он мог взорваться при ударе об воду на очень высокой скорости», — рассказал он.

По словам Иравана, остатки самолета были разбросаны на расстоянии около 200 метров, что не указывает на версию со взрывом в воздухе.

Накануне также сообщалось, что разбившийся в Индонезии пассажирский Boeing 737-524 мог разрушиться при ударе о воду. Кроме того, в понедельник стало известно, что самолет при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

9 января Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший рейс Джакарта–Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. После этого местные СМИ сообщили о крушении лайнера, а очевидцы рассказали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно взорвавшись.

Информацию о катастрофе подтвердил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. По его словам, на борту находились 65 человек. Согласно данным авиакомпании Sriwijaya Air, в самолете было 62 человека.

В воскресенье стало известно, что на месте крушения Boeing обнаружили черные ящики. Приблизительные сроки изучения самописцев пока не названы.

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