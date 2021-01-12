Следователи отклонили версию со взрывом в воздухе индонезийского Boeing

В Индонезии следователи не склонны считать взрыв причиной крушения Boeing 737-524 в Яванском море. Об этом во вторник, 12 января, пишет портал Detik.com со ссылкой на представителя национального комитета по безопасности на транспорте Бамбанга Иравана.

«Мы считаем, что, достигнув высоты 250 футов (около 76 метров), самолет еще был цел. Вероятно, он мог взорваться при ударе об воду на очень высокой скорости», — рассказал он.

По словам Иравана, остатки самолета были разбросаны на расстоянии около 200 метров, что не указывает на версию со взрывом в воздухе.

Накануне также сообщалось, что разбившийся в Индонезии пассажирский Boeing 737-524 мог разрушиться при ударе о воду. Кроме того, в понедельник стало известно, что самолет при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

9 января Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший рейс Джакарта–Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. После этого местные СМИ сообщили о крушении лайнера, а очевидцы рассказали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно взорвавшись.

Информацию о катастрофе подтвердил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. По его словам, на борту находились 65 человек. Согласно данным авиакомпании Sriwijaya Air, в самолете было 62 человека.

В воскресенье стало известно, что на месте крушения Boeing обнаружили черные ящики. Приблизительные сроки изучения самописцев пока не названы.