Разбившийся в Индонезии Boeing попал в зону сильной турбулентности

Разбившийся в Индонезии пассажирский Boeing 737-524 при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Об этом рассказал 10 января в эфире портала Detik представитель местного Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади.

Он привел данные со спутников, по которым в радиусе 15 км в момент взлета лайнера наблюдались сильные осадки и гроза. Также все находившиеся в этом районе самолеты должны были испытывать сильную турбулентность.

Как он уточнил, видимость составляла около 2 км, что подходило для посадки и взлета.

Последний контакт диспетчеров с рейсом SJ182 произошел около 14:40 по времени Джакарты, через четыре минуты после его вылета в Пантианак, столицу провинции Западный Калимантан.

По данным веб-сайта Flightradar24, самолет потерял высоту более 3000 м менее чем за минуту. Несколько свидетелей рассказали, что слышали взрывы в момент падения лайнера.

Ранее в воскресенье стало известно, что в Индонезии на месте крушения пассажирского Boeing обнаружили черные ящики. Приблизительные сроки изучения самописцев пока не названы.

Также в этот день сообщалось об обнаружении останков людей, находившихся на борту разбившегося самолета.

Накануне пассажирский Boeing авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший рейс Джакарта — Пантианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. После этого местные СМИ сообщили о крушении лайнера, а очевидцы рассказали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно взорвавшись.

Информацию о катастрофе подтвердил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. По его словам, на борту находились 65 человек. Согласно данным авиакомпании Sriwijaya Air, в самолете было 62 человека.

Позднее агентство Associated Press сообщило, что в Яванском море обнаружено вероятное место крушения лайнера. По предварительным данным, обломки находятся на глубине 23 м.