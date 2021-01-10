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Индонезийские спасатели обнаружили фрагменты тел после крушения Boeing

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Индонезийские спасатели обнаружили фрагменты тел, находившихся на борту разбившегося Boeing 737-524. Об этом 10 января сообщил представитель столичного управления правоохранительных органов Умар Шахаб.

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«Предположительно, останки тел были доставлены на берег и уже отправлены в морг, где их сравнят с ДНК, взятыми ранее у родственников», — приводит его слова портал Detik.

Кроме того, в район крушения самолеты ВМС Индонезии направит 10 кораблей и около 40 водолазов, которые будут обследовать предполагаемое место падения.

О пропаже с радаров пассажирского самолета через несколько минут после вылета из Джакарты стало известно 9 января. Отмечалось, что пунктом назначения воздушного судна, принадлежащего компании Sriwijaya Air, был город Понтианак.

По словам очевидцев, воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно, взорвавшись.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил факт крушения. По его словам, на борту находилось 65 человек. Согласно данным авиакомпании, в самолете было 62 человека.

Обстоятельства трагедии выясняются, известно, что самолет резко потерял высоту после взлета.

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