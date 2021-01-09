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Мир
В Индонезии пропал с радаров пассажирский Boeing 737

В Индонезии пропал с радаров пассажирский Boeing 737

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Вылетевший из Джакарты (столица Индонезии) пассажирский самолет Boeing 737-500 пропал с радаров через несколько минут после взлета в субботу, 9 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

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По информации портала, пунктом назначения воздушного судна, принадлежащего компании Sriwijaya Air, являлся город Понтианак. Лайнер мог потерять в высоте порядка 3 тыс. м после взлета.

В министерстве транспорта страны подчеркнули, что сведения о потере связи с самолетом являются достоверными.

«Последний контакт был в 14:40», — отметил президент государственного аэронавигационного агентства Индонезии AirNav Новие Риянто в беседе с изданием Republika.

Он также пообещал предоставить дополнительную информацию, как только она появится. Власти Индонезии инициировали поисковую операцию.

По предварительным данным, на борту находятся несколько десятков человек.

Ранее в субботу стало известно, что легкий самолет разбился в центральной части Колумбии, в результате погиб пилот. Он вылетел из департамента Толима в направлении Боготы и пропал с радаров в районе муниципалитета Бохака. Позднее спасательные службы обнаружили разбившийся самолет.

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