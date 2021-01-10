Обнаружены черные ящики потерпевшего крушение в Индонезии самолета

В Индонезии на месте крушения пассажирского Boeing обнаружили черные ящики. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщает Reurers.

Накануне пассажирский Boeing авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший рейс Джаканрта–Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. После этого местные СМИ сообщили о крушении лайнера, а очевидцы сообщали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно, взорвавшись.

Информацию о катастрофе подтвердил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. По его словам, на борту находились 65 человек. Согласно данным авиакомпании Sriwijaya Air, в самолете было 62 человека.

Позднее агентство Associated Press сообщило, что в Яванском море обнаружено вероятное место крушения лайнера. По предварительным данным, обломки находятся на глубине 23 метров.

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