Источник сообщил о крушении пассажирского самолета в Индонезии

Пропавший с радаров в Индонезии пассажирский самолет Boeing 737-500 упал в воду недалеко от Джакарты, сообщает CNN Indonesia в субботу, 9 января.

По предварительным данным, в предполагаемом месте крушения жители острова Ланканг обнаружили останки тел и обломки фюзеляжа.

О том, что вылетевший из Джакарты пассажирский самолет Boeing 737-500, принадлежащий компании Sriwijaya Air, пропал с радаров через несколько минут после взлета, стало известно ранее в этот же день.

Позднее в Сети появился список пассажиров воздушного судна. Согласно ему, на его борту находились 62 человека. Также было опубликовано видео спасательной операции, которая организована на месте предполагаемого крушения самолета.

В российском посольстве в Индонезии выясняют информацию о россиянах на борту лайнера. Как уточнил телеканалу РЕН ТВ пресс-секретарь российского дипведомства Денис Тетюшин, направление, по которому следовал самолет, популярно среди граждан России.