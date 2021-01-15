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Родион Газманов поделился воспоминаниями о Грачевском

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Музыкант Родион Газманов заявил, что запомнит художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, как человека, который «всегда был душой компании».

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«Я его запомнил очень веселым, очень позитивным. Он всегда был душой компании. Все внимание было сосредоточено на нем. Не потому, что он как-то пытался на себя это внимание обратить, — ему это абсолютно было не нужно — а потому, что к нему просто все тянулись. Он был очень веселым и светлым человеком с потрясающим чувством юмора», — отметил Газманов в разговоре с телеканалом РЕН ТВ 15 января.

Кроме того, по его словам, Грачевский при своем статусе и гениальности был абсолютно адекватным и терпеливым к окружающим его людям.

Газманов также добавил, что получил от Грачевского немало советов, когда начинал свой путь в шоу-бизнесе.

Грачевский скончался в Москве 14 января. Последние две недели он провел в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур назвал смерть Грачевского большим ударом и потерей.

Телеведущий, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман выразил соболезнования родным и близким Грачевского и назвал его художником на все времена.

Советский и российский актер эстрады, театра и кино Геннадий Хазанов отметил, что ничего, кроме горьких слов сожаления, не в силах сказать о смерти Грачевского.

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