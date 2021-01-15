Родион Газманов поделился воспоминаниями о Грачевском

Музыкант Родион Газманов заявил, что запомнит художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, как человека, который «всегда был душой компании».

«Я его запомнил очень веселым, очень позитивным. Он всегда был душой компании. Все внимание было сосредоточено на нем. Не потому, что он как-то пытался на себя это внимание обратить, — ему это абсолютно было не нужно — а потому, что к нему просто все тянулись. Он был очень веселым и светлым человеком с потрясающим чувством юмора», — отметил Газманов в разговоре с телеканалом РЕН ТВ 15 января.

Кроме того, по его словам, Грачевский при своем статусе и гениальности был абсолютно адекватным и терпеливым к окружающим его людям.

Газманов также добавил, что получил от Грачевского немало советов, когда начинал свой путь в шоу-бизнесе.

Грачевский скончался в Москве 14 января. Последние две недели он провел в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур назвал смерть Грачевского большим ударом и потерей.

Телеведущий, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман выразил соболезнования родным и близким Грачевского и назвал его художником на все времена.

Советский и российский актер эстрады, театра и кино Геннадий Хазанов отметил, что ничего, кроме горьких слов сожаления, не в силах сказать о смерти Грачевского.