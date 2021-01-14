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Захарова сравнила цензуру в американских соцсетях с поведением США в мире

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 14 января, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США сейчас демонстрируют в соцсетях такую же политику, что и при ведение международных дел: выключают из экономики и науки неугодные страны или деятелей.

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По словам дипломата, Соединенные Штаты обладают не только ядерным оружием, но самым большим в мире военным бюджетом. В последние десятилетие, подчеркнула Захарова, американская внешняя политика использует только один способ ведения дел: «это санкции и рестрикции, незаконные».

«Точно так же, как все, что они сейчас делают в отношении соцсетей и внутри соцсетей, без закона, без решения суда, вот точно так же они «вырубают» из экономического пространства, из научно-технического пространства неугодные им компании, страны или деятелей. Вот все то же самое, что творится сейчас в информационной сфере, мы видели на протяжении последних десятилетий набирающее обороты», — сказала она.

Ранее в этот день Захарова отметила, что блокировка крупнейшими американскими социальными сетями аккаунтов президента США Дональда Трампа по-настоящему всколыхнула весь мир. По ее словам, блокировка страниц главы Белого дома прошла без решения судов и мнений профильных структур по этике и добавила, что решение американских интернет-платформ сравнимо с ядерным взрывом в кибер-среде, страшны не сами разрушения, а их последствия.

О том, что аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован, стало известно вечером 8 января. Администрация частной соцсети заявила, что причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться республиканец.

Также его страницы заблокировали соцсети Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

13 января стало известно, что видеохостинг YouTube приостановил на семь дней возможность загружать новые видео с официальной учетной записи Трампа.

14 января глава компании Twitter, которой принадлежит одноименный сервис микроблогов, Джек Дорси, назвал блокировку страницы Трампа верным решением.

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