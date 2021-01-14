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Памятник Аленке в Нововоронеже выставили на торги за 1 млн рублей

Памятник Аленке в Нововоронеже выставили на торги за 1 млн рублей

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Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже памятника Аленке, который вызвал резонанс среди жителей Нововоронежа (Воронежская область). Об этом в четверг, 14 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление РАДа.

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«Продается уникальный предмет пространственно-изобразительного искусства «Арт-объект «Аленушка». Материал изготовления объекта: металл. Дата изготовления — 28 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Начальная цена лота составляет 1 млн рублей.

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Местные жители попросили мэрию убрать арт-объект, назвав его чертовщиной и ущербным подобием.

Стоимость монумента составила 1 млн рублей.

В итоге местные власти 21 декабря приняли решение демонтировать памятник. Решение по его доработке или созданию абсолютно нового памятника будет принято по итогам собрания, в котором примут участие чиновники, скульпторы, члены общественной организации.

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