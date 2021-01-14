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Эрдоган сделал прививку против коронавируса

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал первую прививку от коронавируса, сообщает в четверг, 14 января, Анатолийское агентство.

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Препарат турецкому лидеру ввели в городской больнице Анкары, отметило агентство.

Сам Эрдоган подтвердил, что вакцинировался от COVID-19 в своем Telegram-канале. «Я прошел вакцинацию», — написал он.

Ранее в этот же день пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик сообщил, что вакцинация в стране пройдет в четыре этапа. На первом этапе вакцину получат медики и люди, которые входят в группу риска (жители старше 65 лет). Планируется, что на этом этапе будет привито около 9 млн человек.

О старте вакцинации в Турции было объявлено 11 января. Эрдоган тогда отметил, что в Турцию начались поставки китайской вакцины. По его словам, правительство страны также заинтересовано в российской и британской вакцинах.

13 января власти Турции выдали разрешение на экстренное применение вакцины от COVID-19 китайского производителя. Глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа первым в республике сделал прививку.

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