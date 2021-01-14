Эксперты прокомментировали планы ФСИН задержать Навального

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов рассказал «Известиям», что блогера Алексея Навального «деликатно» задержат и отправят в суд 17 января, как только тот пересечет границу России.

«Конечно, он будет задержан, как только пересечет границу, и допрошен. Сейчас продумывают, как это лучше сделать, чтобы это было деликатнее. Это делается на ради хайпа, а ради соблюдения закона. Закон для всех един, в том числе для Навального», — сказал политолог.

Он отметил, что блогера отправят в суд, где будет принято решение по мере пресечения. Мартынов не исключил, что оппозиционера могут заключить под стражу.

В свою очередь, член Общественной палаты РФ Александр Воронцов заявил, что ФСИН в данном случае исполняет приговор суда и принимает все установленные законом меры для его исполнения. Он отметил, что в приговоре изначально прописаны условия условного осуждения. В том числе речь идет о контакте условно осужденного с инспектором уголовно исполнительной инспекции в установленные даты.

«Более того, в современных условиях эпидемии коронавируса это возможно даже по телефону. Можно сказать, что приболел и не можешь прийти лично, и по телефону сказать, где ты находишься», — сказал член Общественной палаты РФ.

Если человек поменял место жительства без уведомления или перестал выходить на связь, у ФСИН появляются основания после первого пропуска контакта применить санкции — выйти в суд с ходатайством об изменении меры наказания, заключил Воронцов.

Ранее 14 января в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве заявили, что задержат Навального до решения суда о замене условного срока на реальный.

Накануне блогер объявил в соцсетях о возвращении в Москву из Германии 17 января. При этом за неделю до этого в системе Симоновского районного суда Москвы появилось дело об отмене условного срока для оппозиционера.

В конце декабря ФСИН заявила, что Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, так как лечение в Германии уже должно было подойти к концу. Служба тогда заявляла, что к нему может быть применена ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса, согласно которой ведомство может попросить суд назначить реальное наказание вместо условного. Также сообщалось, что в отношении блогера возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей. По данным СК, часть средств, которые были собраны с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, руководителем которых является Навальный, была потрачена им на личные цели.

Навальный находился в Германии с 22 августа, куда его доставили на лечение в клинику «Шарите». Он почувствовал себя плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Навального доставили сначала в омскую больницу, после чего перевезли в Германию. 23 сентября россиянина выписали из немецкой больницы.

О якобы обнаружении признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы у Навального стало известно уже по его прибытии в ФРГ. Омские врачи в ходе обследования интоксикацию веществом не обнаружили.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок», не приведя никаких доказательств. В середине октября Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за инцидента с блогером.