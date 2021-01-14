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Леди Гага исполнит гимн США на инаугурации Байдена

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Американская певица Леди Гага исполнит государственный гимн США на церемонии инаугурации избранного президента страны Джо Байдена 20 января. Об этом в четверг, 14 января, сообщает телеканал ABC News.

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Как рассказали в комитете по инаугурации, артистка споет, когда Байден будет приведен к присяге. Также отмечается, что на церемонии выступит певица Дженнифер Лопес. Кроме того, подчеркивается, что обе исполнительницы ранее поддерживали избранного президента.

Накануне глава управления транспорта Вашингтона Пол Видефелд рассказал, что 13 станций столичного метро США будут закрыты в связи с обеспечением безопасности во время инаугурации Байдена. Они перестанут работать в пятницу, 15 января, и будут закрыты до 21 января. Также в связи с инаугурацией будут скорректированы 26 автобусных маршрутов. Меры по обеспечению безопасности были приняты в координации с занимающейся охраной первых лиц страны Секретной службой.

11 января действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы для обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена.

Режим чрезвычайной ситуации продлится с 11 по 24 января 2021 года. Введение режима ЧС позволит федеральным властям выделить средства на оказание помощи столице в ускоренном режиме.

6 января сторонники Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, на следующий день конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. Несколько зачинщиков беспорядков арестованы. Позже стало известно, что палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту действующему американскому лидеру по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам.

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