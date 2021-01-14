В Вашингтоне 13 станций будут закрыты на неделю из-за инаугурации Байдена

Тринадцать станций метро в центре Вашингтона будут закрыты примерно на неделю в связи с обеспечением безопасности во время инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. Об этом в письменном заявлении рассказал глава Управления транспорта Вашингтона Пол Видефелд.

Отмечается, что станции метрополитена в центре города перестанут работать в пятницу, 15 января, и будут закрыты до 21 января. Также в связи с инаугурацией будут скорректированы 26 автобусных маршрутов. Меры по обеспечению безопасности были приняты в координации с занимающейся охраной первых лиц страны Секретной службой, пишет The Washington Post.

Закрытые станции поезда будут проезжать без остановок, а время ожидания поездов на станциях метро будет достигать 12–15 минут. Ранее во второй половине вторника, 12 января, часть дорог в центре Вашингтона была перекрыта. Также сообщалось, что безопасность города помогут обеспечить около 20 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США.

11 января Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы для обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена.

Режим чрезвычайной ситуации продлится с 11 по 24 января 2021 года. Введение режима ЧС позволит федеральным властям выделить средства на оказание помощи столице в ускоренном режиме.

10 января лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер после встречи с директором ФБР Кристофером Рэем заявил о высокой угрозе со стороны экстремистов.

По словам сенатора, для демократии в США будут очень важны несколько ближайших недель, в том числе и в связи с предстоящим вступлением в должность избранного президента США Джо Байдена.

Шумер не уточнил, получил ли он эти сведения от ФБР либо же это его собственная оценка.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, на следующий день конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. Позже стало известно, что демократы намерены вынести Трампу импичмент за «подстрекательство к мятежу». Несколько зачинщиков беспорядков арестованы.