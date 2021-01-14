Власти Москвы договорились с 34 частными клиниками об организации вакцинации

Власти Москвы заключили соглашения с 34 частными клиниками об организации пунктов вакцинации от COVID-19. Об этом в четверг, 14 января, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Уже более 50 частных компаний изъявили желание сотрудничать с правительством Москвы, а с 34 из них мы уже заключили соглашения. В 15 клиник мы поставили препарат <...>. В части из них уже началась вакцинация жителей», ― сказала она.

Ракова подчеркнула, что вакцина для москвичей является бесплатной, а оплачивать нужно лишь услуги медучреждения по введению инъекции препарата. Она отметила, что в соответствии с соглашением одним из условий было наличие в частной клинике необходимого для хранения вакцины морозильного оборудования. Помимо этого, данные о привитых жителях столицы, как в частных, так и в городских, аккумулируется в единой системе.

Также заммэра рассказала, что москвичи могут выбрать место, где пройти вакцинацию: в городской поликлинике или в частном медучреждении.

«Надеюсь, теперь еще больше москвичей смогут привиться от вируса и защитить себя и своих близких», ― добавила Ракова.

Ранее в этот день мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от коронавируса.

Накануне президент России Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса. Кроме того, он отметил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире.

В Москве вакцинация стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 495 816 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 940 летальных исходов, выздоровели 2 882 044 человека.

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