Собянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин 14 января призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от коронавируса.

«Не откладывайте решение о вакцинации. Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни», — написал мэр в своем блоге.

Накануне президент России Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса. Кроме того, он отметил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов 13 января заявил, что прививку от COVID-19 в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий.

В Москве вакцинация стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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