В России за сутки выявили 24 763 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировали 24 763 новых случая заболевания COVID-19. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего заболевших выявлено в Москве (5893), Санкт-Петербурге (3041) и Московской области (1263).

Зафиксировано 570 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 956 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 495 816 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 940 летальных исходов, выздоровели 2 882 044 человека.

Накануне президент России Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации граждан от коронавируса и выразил мнение, что отечественная вакцина от коронавируса на текущий момент является лучшей в мире.

Кроме того, 13 января доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что Россия находится на зимнем плато по COVID-19 и говорить о победе над коронавирусом еще рано.

Вместе с тем за день до этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом в России.

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