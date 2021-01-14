Истощенную тигрицу доставили в реабилитационный центр Хабаровского края

В Хабаровском крае в 3-х км от села Покровка Бикинского района специалисты Минприроды обнаружили истощенную самку амурского тигра и доставили в реабилитационный центр. Об этом в четверг, 14 января, сообщается на сайте министерства природных ресурсов региона.

«При визуальном осмотре было принято решение об изъятии данного тигра из естественной среды обитания в целях сохранения его жизни», — говорится в сообщении.

Тигрицу доставили в центр реабилитации диких животных «Утес», расположенный в поселке Кутузовка района имени Лазо Хабаровского края. Специалисты уточнили, что животному пять-шесть лет, оно сильно истощено. У хищника имеются «обморожения лап, хвоста и ушных раковин».

В настоящее время сотрудники центра проводят мероприятия по реабилитации тигрицы. Дальнейшую ее судьбу решит Росприроднадзор.

23 декабря В Приморском крае в центре реабилитации тигров и других редких животных МРОО «Центр «Тигр» спасли жизнь раненому тигренку. Он был изъят из природы в ноябре в одном из северных районов края. Травматологи сумели не только предотвратить ампутацию поврежденной конечности, но и впервые в мире для диких тигров обеспечили восстановление ее двигательной функции.