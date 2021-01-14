Советница Трампа Хикс подала в отставку

Советник действующего президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс в среду, 13 января, ушла в отставку, сообщает телеканал CNN.

По информации источников телеканала, она покинула Белый дом еще во вторник, отмечается, что советница спланировала свой уход еще до 6 января, когда сторонники действующего американского лидера взяли штурмом здание Капитолия.

Собеседники канала утверждают, что в последнее время влияние Хикс в администрации президента значительно ослабло в связи с тем, что она не поддерживала позицию Трампа относительно нарушений, якобы допущенных при голосовании и обработке бюллетеней на ноябрьских выборах главы государства.

Подтверждение информации источников от самой Хикс пока не поступало.

32-летняя Хикс — бывшая модель, в 2017-2018 году руководила отделом коммуникаций Белого дома, но ушла с должности после ее признанием, что она говорила неправду в интересах президента. В октябре 2020 года стало известно, что она заразилась COVID-19, а вскоре о заболевании коронавирусной инфекцией сообщил и сам Трамп. Хикс поддерживал близкие отношения не только с президентом, который называл ее «Хоупи», но и с членами его семьи, включая Иванку Трамп и Джареда Кушнера.

8 января еще четыре высокопоставленных сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме подали в отставку на фоне беспорядков в Вашингтоне. Решение об уходе приняли старший директор по делам Африки Эрин Уолш, старший директор по политике в сфере обороны Марк Вандрофф, старший директор по вопросам оружия массового уничтожения Энтони Ругьерро и старший директор по делам Ближнего Востока и Африки Роб Гринуэй.

Ранее в этот же день стало известно, что занимаемые посты покинули министр образования США Бетси Девос и министр транспорта Штатов Элейн Чао.

Также на фоне беспорядков подали в отставку советник Трампа по вопросам России и Евразии Райан Тулли и еще четыре сотрудника Белого дома, среди которых руководитель аппарата первой леди и бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.