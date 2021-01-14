Байдену доложили об угрозах и обеспечении безопасности на инаугурации

Избранному президенту США Джо Байдену в среду, 13 января, доложили о подготовке к инаугурации и угрозах, к которым готовятся ФБР и Секретная служба. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном командой переходного периода, передает «РИА Новости».
Отмечается, что штаб Байдена взаимодействует с действующей администрацией США, чтобы собрать как можно больше информации «о картине угроз и приготовлениях для сдерживания и защиты от насилия и нападений».
«Новая команда сосредоточена на том, чтобы заложить основу для плавной передачи власти, которая обеспечит непрерывный контроль над органами безопасности», — говорится в сообщении.
Как уточняется, команда Байдена будет получать ежедневные доклады о безопасности и подготовке к передаче власти.
Ранее, 13 января, сообщалось, что Национальная гвардия США разместилась в Капитолии в Вашингтоне впервые со времен Гражданской войны 1861–1865 годов. По информации издания The Washington Post, ради усиления мер безопасности в Вашингтон могут прибыть около 20 тыс. гвардейцев.
Ранее, 7 января, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о своем решении направить в Вашингтон 1 тыс. членов Национальной гвардии из-за беспорядков в столице. Он заявил, что военные штата будут находиться в Вашингтоне до двух недель.
9 января Associated Press сообщило, что во время инаугурации Байдена военнослужащим Нацгвардии могут разрешить носить огнестрельное оружие и резиновые дубинки для обеспечения безопасности.
11 января президент США Дональд Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы для обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного президента США.
12 января служба безопасности конгресса США предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента страны Джо Байдена. Как сообщила газета The Hill со ссылкой на источник, в день инаугурации для обеспечения безопасности в Вашингтоне будут привлечены около 15 тыс. сотрудников Национальной гвардии.
В Вашингтоне массовые протесты — на этот раз демонстранты, сторонники пока еще действующего президента Дональда Трампа, прорвались в здание Капитолия, где в этот момент утверждали итоги прошедших выборов. Заседание пришлось прервать. Один из протестующих получил огнестрельное ранение. Сенаторов из здания эвакуировали. Главные кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
Фото: REUTERS/Leah Millis
В конгрессе началось обсуждение по вопросу утверждения итогов президентских выборов. Спустя некоторое время митингующие прорвались через кордон полицейских у Капитолия
Фото: REUTERS/Graeme Sloan/Sipa
После нескольких потасовок внутри Капитолия полиция использовала слезоточивый газ
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Конгресс США приостановил дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона, а вице-президент США Майк Пенс был перевезен из Капитолия в безопасное место
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Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер направила запрос о развертывании у Капитолия национальной гвардии. Аналогичный запрос направила и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако, как сообщили СМИ, Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона. Позже направить нацгвардию в столицу США распорядился Дональд Трамп
Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смогли прорваться в Капитолий. Некоторые из них забрались по стенам, проникли на балконы здания
Фото: REUTERS/Joel Marklund / BILDBYRÅN
Между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами завязалась драка, были слышны звуки стрельбы. Пострадала минимум одна женщина. Также в здании Капитолия один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь. Кроме того, известно, что пострадали несколько сотрудников полиции. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что манифестанты, прорвавшиеся в здание, будут привлечены к ответственности
Фото: REUTERS/Leah Millis
Из-за протестов сторонников Трампа в Вашингтоне ввели комендантский час — с 18:00 среды, 6 января, до 6:00 четверга, 7 января. В эти часы никто, кроме лиц, назначенных мэром, и представителей СМИ, не должен передвигаться пешком или на любом транспорте по городу
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
Протестам предшествовало заявление президента США Дональда Трампа, который призвал вице-президента Майка Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
После начала беспорядков президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, попросив не применять насилия. Он назвал республиканцев «партией закона и порядка» и попросил «сохранять мир»
Фото: REUTERS/Jim Urquhart