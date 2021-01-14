Байдену доложили об угрозах и обеспечении безопасности на инаугурации

Избранному президенту США Джо Байдену в среду, 13 января, доложили о подготовке к инаугурации и угрозах, к которым готовятся ФБР и Секретная служба. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном командой переходного периода, передает «РИА Новости».

Отмечается, что штаб Байдена взаимодействует с действующей администрацией США, чтобы собрать как можно больше информации «о картине угроз и приготовлениях для сдерживания и защиты от насилия и нападений».

«Новая команда сосредоточена на том, чтобы заложить основу для плавной передачи власти, которая обеспечит непрерывный контроль над органами безопасности», — говорится в сообщении.

Как уточняется, команда Байдена будет получать ежедневные доклады о безопасности и подготовке к передаче власти.

Ранее, 13 января, сообщалось, что Национальная гвардия США разместилась в Капитолии в Вашингтоне впервые со времен Гражданской войны 1861–1865 годов. По информации издания The Washington Post, ради усиления мер безопасности в Вашингтон могут прибыть около 20 тыс. гвардейцев.

Ранее, 7 января, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о своем решении направить в Вашингтон 1 тыс. членов Национальной гвардии из-за беспорядков в столице. Он заявил, что военные штата будут находиться в Вашингтоне до двух недель.

9 января Associated Press сообщило, что во время инаугурации Байдена военнослужащим Нацгвардии могут разрешить носить огнестрельное оружие и резиновые дубинки для обеспечения безопасности.

11 января президент США Дональд Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы для обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного президента США.

12 января служба безопасности конгресса США предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента страны Джо Байдена. Как сообщила газета The Hill со ссылкой на источник, в день инаугурации для обеспечения безопасности в Вашингтоне будут привлечены около 15 тыс. сотрудников Национальной гвардии.