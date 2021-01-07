Власти штата Нью-Йорк направят нацгвардию в Вашингтон

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о своем решении направить в Вашингтон 1 тыс. членов национальной гвардии из-за беспорядков в столице.

По его словам, данное решение было принято в связи с запросом представителей национальной гвардии США. Военные штата будут находиться в Вашингтоне до двух недель.

«Мирная передача власти — краеугольный камень нашей демократии, и Нью-Йорк готов помочь обеспечить безопасное исполнение воли американского народа», — написал он в Twitter.

At the request of the U.S. National Guard, I’m deploying 1,000 members of the NY National Guard to D.C. for up to 2 weeks.



A peaceful transition of power is the cornerstone of our democracy & NY stands ready to help ensure the will of the American people is safely carried out. pic.twitter.com/3AStpH4B9Y — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) January 7, 2021

При этом Куомо подчеркнул, что это не скажется на принимаемых в штате мерах по борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее оборонное ведомство США разрешило задействовать нацгвардию у здания Капитолия в Вашингтоне после запроса мэрии города. Кроме того, дополнительные силы направили в столицу власти соседних штатов.

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Из здания были эвакуированы все конгрессмены и вице-президент США Майк Пенс. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.

В результате столкновения демонстрантов и правоохранителей погибла одна женщина, еще несколько офицеров получили ранения. Полиция задержала минимум 13 участников протестов и конфисковала у манифестантов по меньшей мере пять единиц оружия.