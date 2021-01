Власти штата Нью-Йорк направят нацгвардию в Вашингтон

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о своем решении направить в Вашингтон 1 тыс. членов национальной гвардии из-за беспорядков в столице.

По его словам, данное решение было принято в связи с запросом представителей национальной гвардии США. Военные штата будут находиться в Вашингтоне до двух недель.

«Мирная передача власти — краеугольный камень нашей демократии, и Нью-Йорк готов помочь обеспечить безопасное исполнение воли американского народа», — написал он в Twitter.

At the request of the U.S. National Guard, I’m deploying 1,000 members of the NY National Guard to D.C. for up to 2 weeks.



A peaceful transition of power is the cornerstone of our democracy & NY stands ready to help ensure the will of the American people is safely carried out. pic.twitter.com/3AStpH4B9Y