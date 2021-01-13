Нацгвардия США разместилась в Капитолии впервые с Гражданской войны

Национальная гвардия США разместилась в Капитолии в Вашингтоне впервые со времен Гражданской войны. Об этом сообщает в среду, 13 января, «РИА Новости» со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что в интернете появились фотографии сотрудников нацгвардии, которые отдыхают в коридорах Капитолия и в зале туристического центра, соединенного с ним.

Издание The Washington Post уточняет со ссылкой на источник, что ради усиления мер безопасности в Вашингтон могут прибыть около 20 тыс. гвардейцев.

Ранее, 7 января, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о своем решении направить в Вашингтон 1 тыс. членов национальной гвардии из-за беспорядков в столице. Он заявил, что военные штата будут находиться в Вашингтоне до двух недель.

9 января Associated Press сообщило, что во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена военнослужащим нацгвардии могут разрешить носить огнестрельное оружие и резиновые дубинки для обеспечения безопасности.

11 января мэр Вашингтона Мюриэл Боузер призвала министерство внутренней безопасности (МВБ) США принять дополнительные меры по обеспечению безопасности столицы перед инаугурацией Байдена.

В тот же день Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы для обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного президента США.

12 января служба безопасности конгресса США предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента страны Джо Байдена. Как сообщила газета The Hill со ссылкой на источник, в день инаугурации для обеспечения безопасности в Вашингтоне будут привлечены около 15 тыс. сотрудников национальной гвардии.