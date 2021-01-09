Нацгвардии могут разрешить носить оружие во время инаугурации Байдена

Во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена военнослужащим Нацгвардии могут разрешить носить огнестрельное оружие и резиновые дубинки для обеспечения безопасности, пишет Associated Press в субботу, 9 января.

По словам министра армии США Райана Маккарти, сейчас данный вопрос обсуждается в Пентагоне в связи с возможными беспорядками в Вашингтоне. Предполагается, что нацгвардейцам разрешат носить автоматические карабины M-4 и пистолеты Beretta, а также полицейские дубинки.

Всего в Вашингтоне 20 января планируется разместить 850 нацгвардейцев в районе Капитолийского холма и еще 90 военных на различных контрольно-пропускных пунктах.

Также для обеспечения правопорядка привлекут до 150 полицейских из состава отрядом быстрого реагирования.

После беспорядков в июне прошлого года из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда наличие огнестрельного оружия у бойцов Нацгвардии стало поводом для критики со стороны демократов, в частности, спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В связи с этим во время вспыхнувших в Вашингтоне беспорядков 6 января нацгвардейцы не были вооружены.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе беспорядков погибли четыре человека. По словам главы полиции Капитолия Стивена Сунда, во время беспорядков несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями, один полицейский впоследствии скончался.