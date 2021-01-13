Число арестованных участников штурма Капитолия в США превысило сотню

Число арестованных по подозрению в причастности к штурму Капитолия в Вашингтоне превысило 100 человек. Об этом в среду, 13 января, сообщает агентство АР, ссылаясь на собственные данные.

Отмечается, что для подсчетов был использован общенациональный мониторинг судебных протоколов и постановлений об аресте, выданных правоохранительными органами.

Один из заметных арестов по делу о захвате конгресса произошел в среду в штате Вирджиния. Полиция задержала мужчину, на котором во время штурма была одежда с надписями Camp Auschwitz («Лагерь Аушвиц») и Work Brings Freedom — перевод немецкой фразы Arbeit macht frei («Труд освобождает»), которую нацисты использовали в качестве лозунга на воротах концлагеря в Освенциме.

Ранее и.о. федерального прокурора США Майкл Шервин заявил, что уже опознаны 170 человек, принимавших участие в штурме. Более чем по 70 делам уже предъявлены обвинения, и в ближайшие недели их число возрастет. Шервин пояснил, что большинство дел открываются по легким статьям только для того, чтобы ускорить расследование: речь идет о проникновении на территорию, воровстве, незаконном ношении оружия.

9 января федеральный суд округа Колумбия предъявил обвинения в связи с беспорядками у Капитолия США Джейкобу Энтони Чансли из Аризоны, также известному как Джейк Анджели, попавшему в объективы мировых СМИ в образе викинга. Его обвинили в умышленном проникновении в запрещенное к доступу здание без законных полномочий, а также в нарушении общественного порядка на территории Капитолия. Чансли арестован.

Задержан и 36-летний Адам Джонсон из Флориды. Именно он снял трибуну спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Задержан и арестован 35-летний Деррик Эванс из Западной Вирджинии. 6 января он транслировал в прямом эфире на свою страницу в Facebook видео о том, как присоединяется к толпе и поощряет ее незаконный вход в Капитолий.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, на следующий день конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. Позже стало известно, что демократы намерены вынести Трампу импичмент за «подстрекательство к мятежу».