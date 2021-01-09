В США задержан штурмовавший Капитолий «викинг»

Федеральный суд округа Колумбия предъявил обвинения в связи с беспорядками у Капитолия США Джейкобу Энтони Чансли из Аризоны, также известному как Джейк Анджели, попавшему в объективы мировых СМИ в образе «викинга». Об этом 9 января сообщил на своем сайте минюст США.

В здание конгресса мужчина вошел голый по пояс, в меховой шапке с рогами и бело-сине-красной раскраской на лице. Также он нес копье примерно 180 см в длину с американским флагом, привязанным чуть ниже лезвия.

Его обвинили в умышленном проникновении в запрещенное к доступу здание без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия. Чансли арестован.

Задержан и 36-летний Адам Джонсон из Флориды. Именно он снял трибуну спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Задержан и арестован 35-летний Деррик Эванс из Западной Вирджинии. 6 января он транслировал в прямом эфире на свою страницу в Facebook видео о том, как он присоединяется к толпе и поощряет ее незаконный вход в Капитолий США. На видео видно, как Эванс переступает порог двери в Капитолий США и кричит: «Мы вошли, мы вошли! Деррик Эванс в Капитолии!»

Три дела рассматриваются прокуратурой США по округу Колумбия и расследуются вашингтонским полевым офисом ФБР и полицией Капитолия Соединенных Штатов.

В первые дни 2021 года президент США Дональд Трамп анонсировал проведение 6 января в Вашингтоне митинга своих сторонников. В итоге в столице США разгорелись беспорядки во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов.

Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе двое полицейских.

8 января американский политолог Дэниел Шоу заявил, что демократии, о которой любят говорить в Вашингтоне, никогда не существовало. Многие эксперты выразили мнение, что причиной беспорядков стала непрозрачная система голосования в США. Так, по мнению политического консультанта и телеведущего Анатолия Вассермана, в ходе выборов президента в США имели место многочисленные нарушения. При этом американская «элита», преследующая собственные интересы, в этот раз решила поддержать Джо Байдена.