Вассерман прокомментировал беспорядки в Вашингтоне

Известный эрудит, политический консультант и телеведущий Анатолий Вассерман обвинил американские власти в двойных стандартах и сравнил беспорядки в Вашингтоне с событиями 1993 года в Москве.

В своем блоге на сайте РЕН ТВ он выразил уверенность в том, что в ходе выборов президента в США имели место многочисленные нарушения. При этом американская «элита», преследующая собственные интересы, в этот раз решила поддержать демократа Джо Байдена.

«Само поведение активистов Демократической партии при подсчете голосов однозначно уличает их в организации подделок. Иначе зачем отгонять республиканских активистов от столов, а то и вовсе выдворять на улицу и занавешивать окна?» — отметил Вассерман.

Он также обратил внимание на то, что те, «кто учил нас демократии», быстро назвали недовольных подтасовками американцев сбродом, а не возмущенным народом.

Кроме того, отметил Вассерман и факт того, что из Вашингтона не раздаются уже привычные осуждения насилия над протестующими, которые обычно выражают США в отношении ситуации в других странах.

«Где привычные угрозы Гаагским трибуналом, санкции против душителей свободы? Нет, это же совсем другое. Двоемыслие в полный рост», — указал он.

По мнению эксперта, американцев «развели», как в Москве в 1993 году: «показательно слабая охрана — и столь же показательный расстрел прорвавшихся. И весь государственный переворот — ради продления хоть на четыре года агонии либеральной экономики».

6 января сторонники Трампа, недовольные итогами выборов, ворвались в Капитолий, где конгресс обсуждал утверждение демократа Джо Байдена избранным президентом.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Четыре человека, в том числе правоохранитель, погибли. После случившегося демократы призвали отстранить Трампа от власти. Сам американский лидер пообещал мирную передачу власти Байдену, несмотря на свою уверенность в фальсификациях на выборах.

8 января американский политолог Дэниел Шоу заявил, что демократии, о которой любят говорить в Вашингтоне, никогда не существовало. Многие эксперты выразили мнение, что причиной беспорядков стала устаревшая и непрозрачная система голосования в США.