В ООН прокомментировали блокировку соцсетей Дональда Трампа

Меры по борьбе с враждебными высказываниями должны соответствовать международным нормам. Так блокировку соцсетей действующего президента США Дональда Трампа прокомментировал пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик 13 января.

«Существует основной принцип, согласно которому все меры по сдерживанию разжигающих ненависть высказываний должны строго соответствовать международным нормам в области прав человека», — ответил Дюжаррик на вопрос журналиста о том, что генсек ООН думает о ситуации с заморозкой соцсетей Трампа.

При этом он добавил, что частные корпорации — это «другое дело», они не являются участниками международных договоров, передает «РИА Новости».

Также Дюжаррик отметил, что в системе ООН ведется диалог с целью собрать вместе различных ключевых игроков для обсуждения этих вопросов.

Ранее, 6 января, Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, а после этого записал видеообращение, в котором призвал сторонников разойтись. Социальная сеть заблокировала функцию ретвита поста с видеообращением, объяснив это «риском насилия».

Затем Twitter и Facebook удалили аккаунты Трампа. Видеохостинг YouTube также приостановил возможность загружать новые видео с официальной учетной записи Трампа. За день до этого, 12 января, Трамп заявил, что они совершают «катастрофическую ошибку» и представляют опасность. Он также призвал избегать насилия.

По мнению кандидата философских наук Бориса Межуева, блокировки аккаунтов Трампа в социальных сетях и его сторонников являются актом дискриминации пользователей со стороны монополистов.

Ситуация не имеет отношения к частному бизнесу, речь идет о введении идеократического режима в США, в котором частные компании выполняют роль своего рода феодалов, добавил Межуев.