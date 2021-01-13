Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
База для ядерных подводных роботов «Посейдон» будет готова в 2022 году
Мир
Нацгвардия США разместилась в Капитолии впервые с Гражданской войны
Происшествия
Пожар в жилом доме в Хабаровске ликвидирован
Мир
Жесткий карантин введут в Португалии
Мир
Лидер республиканцев в конгрессе назвал ошибкой импичмент Трампу
Общество
Медработники психоневрологических интернатов смогут досрочно выходить на пенсию
Мир
Американские ученые нашли еще два новых штамма COVID-19
Мир
Украина направит на космическую программу более $1 млрд
Мир
Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

В ООН прокомментировали блокировку соцсетей Дональда Трампа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Меры по борьбе с враждебными высказываниями должны соответствовать международным нормам. Так блокировку соцсетей действующего президента США Дональда Трампа прокомментировал пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик 13 января.

Сложное отрешение: демократы активизируют усилия по смещению Трампа
За их действиями стоит политический расчет, а не беспокойство о нацбезопасности, считают эксперты

«Существует основной принцип, согласно которому все меры по сдерживанию разжигающих ненависть высказываний должны строго соответствовать международным нормам в области прав человека», — ответил Дюжаррик на вопрос журналиста о том, что генсек ООН думает о ситуации с заморозкой соцсетей Трампа.

При этом он добавил, что частные корпорации — это «другое дело», они не являются участниками международных договоров, передает «РИА Новости».

Также Дюжаррик отметил, что в системе ООН ведется диалог с целью собрать вместе различных ключевых игроков для обсуждения этих вопросов.

Ранее, 6 января, Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, а после этого записал видеообращение, в котором призвал сторонников разойтись. Социальная сеть заблокировала функцию ретвита поста с видеообращением, объяснив это «риском насилия».

Затем Twitter и Facebook удалили аккаунты Трампа. Видеохостинг YouTube также приостановил возможность загружать новые видео с официальной учетной записи Трампа. За день до этого, 12 января, Трамп заявил, что они совершают «катастрофическую ошибку» и представляют опасность. Он также призвал избегать насилия.

По мнению кандидата философских наук Бориса Межуева, блокировки аккаунтов Трампа в социальных сетях и его сторонников являются актом дискриминации пользователей со стороны монополистов.

Ситуация не имеет отношения к частному бизнесу, речь идет о введении идеократического режима в США, в котором частные компании выполняют роль своего рода феодалов, добавил Межуев.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021