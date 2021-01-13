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Политолог рассказал о китаизации США после блокировки аккаунтов на Трампа

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Политолог, кандидат философских наук Борис Межуев заявил «Известиям», что блокировки аккаунтов в социальных сетях президента США Дональда Трампа и его сторонников являются актом дискриминации пользователей со стороны монополистов. По его мнению, в США происходит своего рода китаизация.

«В Китае введен определенный критерий лояльности, критерий правильного политического поведения. Там нельзя совершать определенные действия — летать на самолетах, покупать авиабилеты, если ты находишься на плохом счету у китайской власти. В Америке теперь идет китаизация, превращение в полицейский режим», — отметил политолог.

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Ссылка на то, что Twitter, Facebook и другие IT-гиганты — это частные компании — несостоятельна, считает Межуев.

«Можем себе представить, если какой-нибудь магазинчик запретит посещать его представителям Black Lives Matter (BLM). Допустим, BLM не могут посещать парикмахерскую или торговую сеть. Будет визг, крик и, скорее всего, куча уголовных статей, связанных с тем, что это нарушение закона о запрещении сегрегации», — подчеркнул эксперт.

Блокировка соцсетей по неясным критериям не имеет отношения к частному бизнесу, речь идет о введении идеократического режима в США, в котором частные компании выполняют роль своего рода феодалов, добавил Межуев.

В то же время он выразил надежду на то, что умеренная часть демократической партии в союзе с умеренной частью Республиканской партии поставит вопрос в Верховном суде о недопущении подобного рода дискриминации.

«Это дискриминация по политическому признаку. Нет никакого решения суда, никто судебным путем не назвал этих людей виновными, забыта презумпция невиновности и т.д. Возможно, удастся поставить вопрос либо о демонополизации BigTech, недопущении никаких картельных сговоров подобного рода, или огосударствления их», — сказал политолог.

Если представители IT-корпораций взяли на себя роль судей, в таком случае их частная приватность должна быть подвергнута определенной коррекции, заключил эксперт.

13 января стало известно, что видеохостинг YouTube приостановил на семь дней возможность загружать новые видео с официальной учетной записи Трампа. За день до этого американский президент заявил, что крупные американские технологические компании, владеющие соцсетями, совершают «катастрофическую ошибку» и представляют опасность. Он также призвал избегать насилия.

8 января Twitter удалил аккаунт Трампа. Также его страницы заблокировали соцсети Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

Администрация Twitter ограничила доступ американского лидера к площадке после публикации, в которой он призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, и видеообращения с призывом к сторонникам разойтись. Сервис микроблогов также заблокировал функцию ретвита поста с видеообращением из-за «риска насилия». После блокировки аккаунта действующего американского президента акции Twitter упали в цене почти на 11% на открытии первых торгов 12 января.

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