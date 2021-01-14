«В школах и клубах сегодня играют в другой хоккей»

В условиях пандемии в КХЛ тяжелее всех готовиться к сезону было китайскому «Куньлунь Ред Стар». Из-за закрытия границ команда перебазировалась в Мытищи, где проводит домашние матчи. Состав формировался почти с нуля, а для главного тренера, знаменитого российского нападающего Алексея Ковалева, это первый опыт самостоятельной работы. Тем не менее, после неудачного старта клуб стал показывать симпатичный хоккей и часто обыгрывать фаворитов.

Помогает Ковалеву в штабе другой выдающийся форвард Вячеслав Козлов, двукратный обладатель Кубка Стэнли (1997, 1998) с «Детройт Ред Уингз». В 1990-е годы он играл в знаменитой «русской пятёрке» «Красных крыльев» с Вячеславом Фетисовым, Игорем Ларионовым, Сергеем Фёдоровым и Владимиром Константиновым.

В интервью «Известиям» 48-летний специалист рассказал о переходе Ковальчука в «Авангард», работе Ларионова во главе молодёжной сборной России и том, можно ли в нынешней НХЛ сделать команду, похожую на «Детройт» 1990-х.

— 30 декабря «Куньлунь» обыграл по буллитам «Авангард» (4:3), испортив Илье Ковальчуку дебют. Какое на вас произвела впечатление игра Ильи в том матче?

— Я больше концентрировался на игре нашей команды и не могу на 100% оценить игру Ильи, но, несмотря на перерыв и акклиматизацию, он сумел забросить шайбу.

— Хартли и Ковальчук не работали вместе больше 10 лет. По сравнению с «Атлантой» сильно поменяется характер их сотрудничества?

— Боб хорошо знает Илью, у них нормальные отношения. Ковальчук понимает систему игры Хартли. Он повзрослел со времён их работы в «Атланте». Когда Илье был 21 год, Боб учил его играть в хоккей. А сейчас Ковальчук заматерел, много чего добился. Не думаю, что будут разногласия.

— Хартли, у которого вы работали ассистентом в «Авангарде» в прошлом сезоне, сильно отличается от того Боба, который вас тренировал в «Атланте»?

— Мне, как игроку «Атланты», всегда импонировала его система. Поэтому как молодому тренеру было интересно попасть к нему в штаб и поработать вместе. Боб практически не изменился. Может быть, стал чуть помягче по сравнению с 2000-ми годами.

— Хартли в «Атланте» ко всем был строг?

— Боб ко всем относился одинаково. Никогда не кричит, но строго спрашивает за выполнение игрового задания. У него очень просто: выполняешь установку, отдаёшься игре — он всегда будет тебе давать время на льду и доверять. Если начинаешь где-то выкручиваться и искать лёгкие пути, у тебя могут быть с ним конфликты. Это касалось и меня, невзирая ни на какие мои прошлые заслуги.

— После выступлений за сборную СССР и нескольких выдающихся сезонов в НХЛ за «Детройт» легко было реагировать на попытки Боба учить вас ставить клюшку?

— Вы знаете, мне как раз это было интересно. В «Детройте» у нас была настолько хорошая команда, что не объяснялось многое из того, что объясняет Боб. Могли сделать пару замечаний по каким-то отдельным моментам, но, когда шайба выходит из зоны, ты уже сам додумываешь, как к ней подойти, как правильно расположиться, как её довести до чужих ворот. Если через два-три раза ты не понимал, как это делать, то сразу садился в запас или меньше играл при вбрасываниях. А фишка Боба — всё время объяснять, как вывести шайбу из зоны, как к ней подойти, как поставить коньки. Может быть, он не играл на высоком уровне, но у него есть своя тактика и схема, которая даёт результат. Он выиграл Кубок Стэнли, чемпионат Швейцарии, привёл «Атланту» к единственному в её истории выходу в плей-офф. Ну и с «Авангардом» в первый сезон вышел в финал Кубка Гагарина.

— Как вам работалось с Бобом в «Авангарде»?

— Не всё получилось в прошлом сезоне, но я узнал много деталей из его системы, и было очень полезным поработать непосредственно его штабе.

— Условия в «Куньлуне» сильно контрастируют по сравнению с «Авангардом»?

— Сложно сравнивать. В мае мы ведь не знали, будет ли у «Куньлуня» команда в КХЛ. А летом, когда наш штаб приступил к работе, обнаружились проблемы с визами у иностранных игроков. Пришлось набирать сначала одну команду из русских игроков, в результате первые 15 матчей проводили не тем составом, которым хотели. Затем приехали легионеры, и нужно было время, чтобы они сыгрались.

— В начале сезона в составе «Куньлуня» очень результативен был молодой Герман Шапорев, который не остался в команде и теперь в «Витязе». Что с ним случилось?

— У Германа отличный бросок. Но перед приходом к нам он пять месяцев не тренировался, потому что все арены были закрыты. Здорово начал за «Куньлунь» в КХЛ, но игра в обороне оставляла желать лучшего. Поэтому, когда приехали все иностранцы, Шапорев перестал проходить в состав. Мы его отправили в «Тамбов», а потом отпустили, поскольку его агент нашёл ему вариант в КХЛ. Мы не стали сопротивляться: лучше уж дать шанс молодому поиграть в КХЛ среди мужиков, чем держать его в ВХЛ.

— В последние годы у нас стали получать работу в клубах КХЛ и на уровне сборных великие в прошлом игроки, но без опыта в качестве главных тренеров: тот же Ковалев в «Куньлуне» и Ларионов в молодёжной сборной. С чем, на ваш взгляд, это связано?

— Ну почему Ковалев без опыта? Он уже проработал два сезона помощником в «Куньлуне». У него есть своё видение, а ребята в команде очень уважают Алексея Вячеславовича. По тому, что я вижу в отношении молодёжной сборной, Игорь Ларионов тоже старается за счёт своего опыта поднять уровень молодых хоккеистов и в то же время даёт им возможность ошибаться, через неудачи набираться опыта и рисковать на льду. Даже если это не сразу даёт результат, в будущем очень пригодится. Но вообще, у каждого тренера свой путь. Один предпочитает долго учиться и пройти через все ступени. Другой решает, что он может всё сразу. Оба подхода имеют право на жизнь. Главное, чтобы было своё видение, система игры.

— Вам пошли на пользу два года в ВХЛ во главе «Химика»?

— Я осознанно на это шёл. Как и до этого соглашался поработать помощником Германа Титова в «Спартаке». Понимал, что, даже если вдруг позовут работать главным в КХЛ, мне ещё рановато будет. Вообще, если что-то не знаю, не стесняюсь спрашивать у Хартли и других опытных специалистов. Я ведь ещё молодой тренер, поэтому со многими общаюсь, звоню, спрашиваю. Периодически интересуюсь у Германа Титова (ассистент главного тренера «Автомобилиста» — «Известия»), как работает Билли Питерс (главный тренер екатеринбургской команды — «Известия»). Многому уже научился, но этот процесс не должен прекращаться. Это интересно и очень помогает. Наберусь опыта, будет предложение — возможно, попробую себя главным в КХЛ. Но в Вышке я мог нарабатывать навыки и проверять их. Там не такой большой уровень амбиций у руководства. В КХЛ надо не учиться приходить, а быть готовым побеждать.

— Год назад Игорь Ларионов сказал, что в ВХЛ и МХЛ страшная коррупция, а в КХЛ засилье ветеранов.

— Насчёт коррупции не могу говорить, потому что не знаю. Но между ВХЛ и КХЛ большая пропасть. Не хватает игроков, мастерства. Есть ВХЛ и МХЛ, но после них нужно ещё много ступенек пройти, чтобы быть готовым к КХЛ. Слишком много команд, и на всех не хватает хоккеистов.

— Ларионов пытается ставить комбинационный хоккей молодёжной сборной, он часто говорит про возрождение советского стиля. Вы верите, что это возможно?

— Это непросто, поскольку многие ребята в школах и клубах играют в несколько другой хоккей. Но я надеюсь, что у Игоря получится. Потому что такая игра всегда будет нравиться зрителям. Да и самим хоккеистам. Особенно, если им её прививать на начальном этапе их карьер. Другое дело, что, конечно, лучше их учить этому со школ. Тогда ребятам на молодёжном и взрослом уровне будет проще адаптироваться к тем требованиям, о которых говорит Ларионов.

— Вы смотрели серию «Симпсонов» начала 2000-х, где фигурировал хоккеист по фамилии Козлов? Ходили слухи, что это был отсыл к вам.

— Там не использовали меня в качестве прототипа. Мне несколько раз говорили, что этого персонажа ассоциируют со мной. Но не думаю, что есть связь. Просто использовали распространённую русскую фамилию.

— В нынешней НХЛ можно собрать команду, какая была у «Детройта»?

— Сложно сказать. И надо ли? Тогда получилось, что игроки, прошедшие старую школу Тихонова, слились с молодыми хоккеистами североамериканского стиля. Наверно, как раз в этом талант Скотти Боумена (главный тренер «Детройта» в 1993-2002 годах — «Известия»), что он увидел перспективу в таком симбиозе, разглядел качества игроков и свёл их воедино. Сейчас, при потолке зарплат, крайне сложно вообще собрать какую-то звёздную и постоянную пятёрку.

— Нынешняя «Тампа» схожа с тем «Детройтом»?

— У них очень сильный и сбалансированный состав, который собирал Стив Айзерман. Он был капитаном нашего «Детройта» и видел изнутри, как собиралась та команда. Возможно, став генеральным менеджером «Тампы», Айзерман что-то применил из того опыта, хотя в эпоху потолка зарплат всё равно те методы не перенесёшь в нынешнее время. Но Стив скрупулёзно работал долгие годы, выбирал на драфте молодых Кучерова, Василевского, ещё многих людей из нынешнего состава. И сейчас Кубок Стэнли выиграла его команда, пусть сам Айзерман уже к этому моменту ушёл в «Детройт».