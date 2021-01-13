Путин рассказал Эрдогану об итогах встречи с Пашиняном и Алиевым

Президент России Владимир Путин в телефоном разговоре сообщил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану об основных итогах встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом в среду, 13 января, сообщила пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало подтверждение Азербайджаном и Арменией «настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей».

В этом направлении удалось согласовать ряд важных шагов с учетом общей стабилизации ситуации в регионе, добавили в пресс-службе.

В свою очередь, Эрдоган выразил Путину поддержку усилий России по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Турецкий лидер также высказался за продолжение координации действий Москвы и Анкары.

Кроме этого, лидеры уделили особое внимание задачам увеличения объемов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин.

Путин и Эрдоган также поздравили друг друга с Новым годом и выразили уверенность, что в наступившем году многоплановое партнерство России и Турции получит дальнейшее развитие.

В понедельник по инициативе российского президента в Кремле состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой обсуждался Нагорный Карабах. Переговоры продолжались почти четыре часа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к переговорам по статусу Карабаха. Он отметил, что работа по обмену военнопленными, которые были захвачены во время боевых действий, будет продолжена.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что трехстороннее соглашение, подписанное 9 ноября, выполняется эффективно и в ходе его реализации серьезных поводов для беспокойства не было.

Путин добавил, что рассчитывает на достижение договоренностей по всем проблемам, связанным с Нагорным Карабахом.

Трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе было подписано 9 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.