Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин выразил надежду на достижение всех договоренностей по Карабаху
Мир
Джулиани хотят исключить из состава Ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк
Мир
Демократы внесли в палату представителей резолюцию об импичменте Трампу
Мир
Алиев пообещал Армении ж/д сообщение с РФ через Азербайджан
Общество
Еще одно уголовное дело возбудили после пожара в доме престарелых под Тюменью
Мир
Пассажирка индонезийского Boeing опубликовала фото перед крушением
Общество
Юрист оценил предложение о лишении водительских прав за три нарушения ПДД
Экономика
Цена биткоина опустилась за сутки на 21%
Мир
США ввели санкции против Украины из-за вмешательства в выборы
Сюжет:

Путин выразил надежду на достижение всех договоренностей по Карабаху

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в понедельник, 11 января, заявил, что рассчитывает на достижение договоренностей по всем проблемам, связанным с Нагорным Карабахом.

Шаткая оппозиция: сможет ли Никол Пашинян сохранить свой пост
В Ереване продолжает нарастать недовольство политикой армянского премьера

Глава российского государства также поблагодарил армянского премьера за то, что он приехал в Москву на переговоры по региону.

«На мой взгляд, действительно, несмотря на те проблемы, о которых вы сказали и которые еще остаются нерешенными, надеюсь, что все-таки удастся договориться по всем проблемам, в том числе и вопросам гуманитарного характера», — заявил Путин.

Пашинян, в свою очередь, отметил вклад российского лидера в урегулировании конфликта в НКР.

«Ваш личный вклад в мирном процессе всегда был очень ощутим, сейчас особенно, можно сказать, после известных событий <...> на фоне всех этих событий уверен, что отношения между Арменией и Россией углубятся. Россия была и останется нашим главным стратегическим союзником и в сфере безопасности. Нам нужно еще и обсудить не только будущее региона, но и ту повестку, которая есть в двусторонних отношениях», — подчеркнул он.

Глава армянского правительства также заявил, что остался удовлетворен результатами трехсторонней встречи с Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, прошедшей ранее в понедельник.

«Рад, что в итоге переговоров у нас есть хоть какой-то результат, и он немаловажный. Уверен, что исполнение договоренностей, которые сформулированы в заявлении, может серьезно изменить экономический облик нашего региона и инвестиционную привлекательность и потенциал», — отметил Пашинян.

При этом он выразил опасения, что реализация экономических вопросов принятого заявления может затрудниться на фоне нерешенных гуманитарных вопросов в регионе. По словам Пашиняна, для Армении эти вопросы являются самыми чувствительными.

Встреча лидеров России, Армении и Азербайджана прошла в Кремле по инициативе российского президента и продолжалась около четырех часов.

В начале встречи Путин выразил признательность Алиеву и Пашиняну за то, что они откликнулись на предложение обсудить ход реализации трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.

Переговоры проходили за закрытыми дверями.

В ходе переговоров Пашинян заявил о готовности Еревана к переговорам по статусу Карабаха. Он отметил, что работа по обмену военнопленными, которые были захвачены в Карабахе, будет продолжена.

Алиев, в свою очередь, подтвердил, что трехстороннее соглашение выполняется эффективно и в ходе его реализации серьезных поводов для беспокойства не было.

Трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе было подписано 9 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020