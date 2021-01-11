Пашинян заявил о готовности Еревана к переговорам по статусу Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос статуса Нагорного Карабаха еще предстоит определить и Ереван готов к переговорам по данному вопросу. Об этом он сообщил в понедельник, 11 января, на встрече по реализации мирного соглашения по Нагорному Карабаху.

Он отметил, что работа по обмену военнопленными, которые были захвачены в Карабахе, будет продолжена.

По словам, премьера-министра Армении, реализация договоренностей, достигнутых 11 января на встрече в Москве, может привести к еще большим гарантиям безопасности в Карабахе.

Во время встречи президент России Владимир Путин заявил о последовательной реализации соглашения по Карабаху. Он отметил, что посреднические усилия России были направлены на устойчивое прекращения огня в Карабахе. По словам российского лидера, в настоящее время ситуация в регионе спокойная.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также подтвердил, что трехстороннее соглашение выполняется эффективно и в ходе его реализации серьезных поводов для беспокойства не было.

Трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху было подписано 9 ноября 2020 года. Документ подписали Алиев, Путин и Пашинян. Соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе начало действовать с 10 ноября.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.