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Алиев назвал эффективным выполнение соглашения по Нагорному Карабаху

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Соглашение России, Армении и Азербайджана выполняется эффективно, серьезных поводов для беспокойства не было, заявил в понедельник, 11 января, азербайджанский лидер Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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«Совместное заявление от 9 ноября выполняется успешно. Большая часть пунктов этого заявления выполнена. Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу и за два месяца, за исключением небольших инцидентов, не было серьезных поводов для беспокойства», — сказал он.

По словам Алиева, нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом.

Президент Азербайджана также отметил прошедшую встречу лидеров трех стран, добавив, что в подписанном заявлении содержался пункт о разблокировке транспортных коммуникаций в регионе.

«Это та сфера, которая может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей. Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и создание разветвленной сети транспортных артерий в нашем регионе», — заявил азербайджанский лидер.

Он также поблагодарил Владимира Путина за приглашение в Москву и назвал прошедшие переговоры плодотворными.

«Уважаемый Владимир Владимирович, в первую очередь хотел бы поблагодарить вас за приглашение и за инициативу провести эту встречу. Также разделяю ваше мнение о том, что встреча эта очень важна для того, чтобы обеспечить дальнейшее устойчивое и безопасное развитие нашего региона», — подчеркнул Алиев.

Трехсторонняя встреча прошла в Кремле. Перед началом переговоров Пашинян и Алиев поприветствовали друг друга кивком, не пожав друг другу руки.

Позднее в этот же день планируются отдельные встречи Путина с Алиевым и Пашиняном.

9 января между главами спецслужб Армении и Азербайджана состоялась встреча, в ходе которой обсуждался вопрос обмена пленными и поиска людей, пропавших в ходе конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР).

9 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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