Алиев и Пашинян не пожали друг другу руки на встрече в Кремле

На встрече в Кремле, инициированной президентом России Владимиром Путиным, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовали друг друга кивком, не пожав друг другу руки, сообщает РЕН ТВ 11 января.

Владимир Путин ожидал своих гостей возле большого круглого стола в представительском кабинете первого корпуса Кремля. Он обменялся рукопожатием и обнялся с Алиевым, так же российский президент поприветствовал Пашиняна.

Президент Азербайджана и премьер Армении поздоровались, кивнув друг другу, но руку жать не стали, передает телеканал.

Переговоры продолжились за закрытыми дверями.

Согласно повестке дня, в ходе встречи обсуждался ход реализации трехстороннего соглашения лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху, подписанному 9 октября 2020 года, дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирования и развития торгово-экономических и транспортных связей, уточняется на сайте Кремля.

Российский президент поблагодарил Алиева и Пашиняна за «позитивное восприятие предпринятых российской стороной посреднических усилий», которые были направлены на стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе и прекращение огня в регионе.

Он подчеркнул, что компромисс был найден усилиями трех сторон, находящихся «в постоянном контакте» друг с другом.

Кремль накануне анонсировал трехсторонние переговоры по ситуации в Карабахе. Планируется также проведение отдельных встреч Путина с Алиевым и Пашиняном.

Соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе предусматривает в том числе введение в регион российских миротворцев, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах, а также обмен пленными между сторонами конфликта.

Двумя днями ранее между главами спецслужб Армении и Азербайджана прошла встреча, в ходе которой обсуждался вопрос обмена пленными и поиска людей, пропавших в ходе конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР).