Главы спецслужб Армении и Азербайджана обсудили вопрос обмена пленными

Главы спецслужб Армении и Азербайджана Армен Абазян и Али Нагиев провели встречу на нейтральной территории и обсудили вопрос обмена пленными и поиска людей, пропавших в ходе конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Об этом в субботу, 9 января, сообщили в службе национальной безопасности Армении.

Как уточняется, встреча состоялась возле населенного пункта Ерасх Араратской области.

«Директор СНБ Армении Армен Абазян провел рабочую встречу с директором Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиевым. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с обменом пленными и поиском пропавших без вести. Общение по этим темам продолжается», — сообщает портал News.am.

Ранее в январе сообщалось, что более 130 беженцев вернулись в Нагорный Карабах с территории Армении. Всего в свои дома вернулись более 47,1 тыс. жителей.

Также в январе в армянском Минздраве озвучили число погибших военных за время эскалации конфликта в Карабахе. Оно составило 3360 человек, идентифицировать удалось 461 погибшего.

31 декабря около 1 тыс. жителей Степанакерта запустили небесные фонарики в память о жертвах конфликта в Нагорном Карабахе.

9 ноября Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.