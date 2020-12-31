Жители Степанакерта запустили небесные фонарики в память о жертвах

Около 1 тыс. жителей Степанакерта запустили небесные фонарики в память о жертвах конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Акция в память о погибших в ходе конфликта прошла у мемориала. Скопление людей, которые пожелали запустить фонарики, было настолько большим, что полицейским пришлось перекрыть дорогу для проезда транспорта.

31 декабря президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян поблагодарил российские власти и лично президента России Владимира Путина за оказание помощи Нагорному Карабаху.

Президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Документ в том числе предусматривает прекращение огня, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах, а также введение в регион российских миротворцев, которые проводят круглосуточный мониторинг обстановки и следят за соблюдением режима прекращения огня.

По данным российского Минобороны на 26 декабря, в места прежнего проживания с ноября в регион вернулись 44 590 человек.

28 декабря состоялся очередной обмен пленными между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России — самолетом ВКС России в Баку были доставлены двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в аэропорт Эребуни.

В прошлый раз, 14 декабря, при обмене Баку было передано 12 человек, Еревану — 44 человека.