Минздрав Армении назвал число погибших военных за время эскалации в Карабахе

За время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе погибли 3360 военнослужащих Армении, заявил министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

«С начала войны и до сегодняшнего дня проведены судебно-медицинские исследования тел или останков 3360 погибших военнослужащих, свыше 2,5 тысячи судебно-генетических экспертиз», — написал он в Facebook в понедельник, 4 января.

Тарасян сообщил, что с помощью генетического анализатора удалось идентифицировать 461 погибшего. Также министр поблагодарил сотрудников научно-практического центра судебной медицины за проделанную работу.

Накануне сообщалось, что более 130 беженцев вернулись в Нагорный Карабах с территории Армении. Всего в свои дома вернулись более 47,1 тыс. жителей.

31 декабря около 1 тыс. жителей Степанакерта запустили небесные фонарики в память о жертвах конфликта в Нагорном Карабахе. Акция прошла у мемориала.

Президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Документ в том числе предусматривает прекращение огня, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах. В регион ввели российских миротворцев.