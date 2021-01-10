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В Кремле анонсировали переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении

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Трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении пройдут в Москве 11 января. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила пресс-служба Кремля.

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Встреча состоится по инициативе российского лидера Владимира Путина.

«Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем», — подчеркнули в Кремле.

Особое внимание в ходе переговоров лидеры уделят вопросам помощи жителям районов, наиболее пострадавших в ходе боевых действий. Также президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудят разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей.

Помимо того, в этот же день планируются отдельные встречи Путина с Алиевым и Пашиняном.

Накануне главы спецслужб Армении и Азербайджана Армен Абазян и Али Нагиев провели встречу на нейтральной территории и обсудили вопрос обмена пленными и поиска людей, пропавших в ходе конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР).

9 ноября Алиев, президент России Путин и премьер-министр Армении Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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