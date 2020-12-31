Покой всем только снился: чем запомнился 2020-й

С давних времен считалось, что високосный год обязательно приносит несчастья и множество бед. Возможно, многим это казалось простым суеверием, но 2020-й сполна продемонстрировал: что-то в таких предубеждениях и страхах все-таки есть. Центральным событием уходящего года стала пандемия коронавируса, унесшая жизни свыше 1,8 млн человек и полностью перевернувшая привычный уклад миллиардов людей по всему миру . Конечно, год запомнился не только этим, но и рядом других, увы, нерадостных событий. «Известия» решили вспомнить о том, что из последних 12 месяцев наверняка оставит след в истории.

Общемировой занавес

После того как 23 января китайский Ухань погрузился в локдаун (а само это слово вошло в лексикон всего мира), многие государства стали задумываться о том, чтоб ограничить въезд в свои страны из КНР. Первой на такой шаг еще в конце января пошла Северная Корея, сразу же закрывшаяся от всех иностранцев, а не только от граждан Китая. Это, к слову, помогло республике — по крайней мере официально — прожить весь год без единого случая заболевания COVID-19.

Остальные страны оградили полеты в и из Китая несколько позже, а уже в марте началось полномасштабное закрытие границ всех и ото вся . С этих пор привычные в «мирное время» коммерческие авиаперелеты уступили место масштабным кампаниям государств по эвакуации своих граждан, застрявших за рубежом.

Покой всем только снился Рабочий проводит дезинфекцию возле автовокзала в Сеуле, Южная Корея Фото: Global Look Press/Xinhua

С весны редкие страны, преимущественно в Азии, неплохо справляющиеся с эпидемией, начали аккуратно пускать в страну бизнесменов и чиновников из избранных государств без необходимости длительного карантина. А другие — потихоньку готовить почву для возвращения к себе иностранных туристов.

По оценкам Всемирной туристической организации, к началу сентября 53% государств мира, включая Россию, частично сняли ограничения на передвижения ради спасения своих экономик . Однако путешествия в 2020 году так и остались сопряжены с необходимостью сдачи многочисленных тестов на COVID-19 и карантином по прилету. Не говоря уже о том, что прямые перелеты между многими странами так и не восстановили в полном объеме.

Серия атак

После миграционного кризиса 2015 года, обострившего праворадикальные настроения в Европе, теракты в этой части света перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Тем не менее очередной террористический акт, сотрясший Францию в этом октябре, стал новым шоком и для всего мира . 16 октября был обезглавлен 47-летний учитель истории и географии Самюэль Пати за то, что на уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам злополучные карикатуры на пророка Мухаммеда авторства журнала Charlie Hebdo. Пятая республика ответила на эту чудовищную расправу акциями солидарности и поддержки свободы слова. Исламские радикалы — серией новых атак.

Покой всем только снился Фото: REUTERS/Marie Magnin

29 октября вооруженный мужчина напал с ножом на посетителей храма в Ницце, убив троих и ранив еще шесть человек. Через считаные часы было совершено еще несколько нападений — на полицейских в Авиньоне, а также на охранников генконсульства Франции в саудовской Джидде. Одну атаку удалось пресечь.

В начале ноября серия атак сотрясла уже австрийскую столицу , хотя в прошлые годы теракты обходили этот альпийский край стороной. В результате нападения джихадистов в Вене пять человек погибли, еще 20 получили ранения.

Всплеск террористической активности произошел на фоне обострившейся полемики между европейскими странами, прежде всего в лице Франции, и мусульманскими государствами во главе с Турцией вокруг свободы слова и оскорбления чувств верующих. И как показала серия словесных перепалок, мировоззренческий раскол между либеральной Европой и консервативным Востоком ни на йоту не стал менее острым .

И ныне там

Предвыборные кампании в Белоруссии никогда не были особо спокойными , но в этом году месяцы, предшествующие выборам главы государства 9 августа, оказались особо «горячими». Поскольку основные претенденты на кресло лидера республики вместо бессменного Александра Лукашенко так и не дошли до статуса кандидатов (одного арестовали, другому не засчитали подписи), главная белорусская оппозиция сделала ставку на жену арестованного еще в мае блогера Сергея Тихановского Светлану .

По официальным данным, большинство голосов (более 80%) получил Александр Лукашенко . Согласно заявлениям оппозиции, с таким результатом в реальности финишировала Тихановская, после выборов уехавшая из страны.

Покой всем только снился Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктор Драчев

Белоруссия с тех пор погрузилась в митинги против действующей власти . К внутреннему давлению на Лукашенко прибавилось и внешнее: осенью ЕС принял два пакета санкций против официальных лиц республики, включая персональные рестрикции против ее президента, и заявил о подготовке новой порции санкционных мер.

Тем не менее кардинальный расклад в стране это не изменило: протесты всё еще идут, хоть и с меньшей энергичностью, а Александр Лукашенко, занявший пост президента Белоруссии еще в 1994 году, продолжает руководить страной.

Конец войне

27 сентября азербайджанские войска начали масштабное наступление с применением авиации, бронетехники, артиллерии и ударных БПЛА на севере и юге Карабаха . Впрочем, по версии Баку, это было контратакой в ответ на обстрел армянской стороной нескольких азербайджанских населенных пунктов.

Но кто бы в реальности ни начал боевые действия, события этой осени в регионе оказались самыми продолжительными и кровопролитными за всё время с окончания Карабахской войны в 1994 году. Полуторамесячный конфликт стоил Армении жизни 2425 человек (и это только те, чьи тела были обнаружены и опознаны). Азербайджан, долго скрывавший свои потери, сообщил в декабре, что у него погибли почти 2800 человек , более тысячи были ранены и около ста военных пропали без вести.

Покой всем только снился Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

9 ноября в военных действиях была наконец поставлена точка. Лидеры двух противоборствующих стран и России подписали совместное заявление о полном прекращении огня . Кроме того, документ зафиксировал ввод в регион российских миротворцев и чувствительный для Еревана пункт о том, что стороны остаются на занятых позициях, что предусматривало возвращение Азербайджану ряда контролируемых Арменией территорий — Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов.

Неудивительно, что итоги войны в странах встретили по-разному. 10 декабря в Баку прошел торжественный парад в честь победы в Нагорном Карабахе. А в Армении, где итоги войны спровоцировали протесты с требованием об отставке премьера Никола Пашиняна, 19 декабря был объявлен трехдневный общенациональный траур по погибшим в Нагорном Карабахе.

45-й президент

В череде негатива этого года было и одно важное событие, которое многих в мире не оставило равнодушными. 3 ноября в США прошли президентские выборы, которые 45-й глава государства Дональд Трамп проиграл демократу Джо Байдену .

Но прощание Трампа с Белым домом не прошло безболезненно — точнее, Трамп вообще отказался прощаться с властью. И долгие недели после выборов бомбил суды исками, оспаривающими результаты голосования . Правда, тщетно. В середине декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Джо Байдена, а совместный комитет сената и палаты представителей конгресса США начал подготовку к инаугурации нового президента. Но Дональд Трамп не сдался и продолжил оспаривать поражение.

Покой всем только снился Джо Байден, избранный президент США Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Между тем еще в ноябре новоиспеченного главу США поздравили с победой большинство мировых лидеров, встретивших победу Байдена с явным вздохом облегчения (из-за того, что тот пообещал вернуть США в целый ряд международных соглашений и организаций, с которыми Вашингтон порвал за годы у власти Трампа).