Путин заявил о последовательной реализации соглашения по Карабаху

Президент России Владимир Путин заявил, что трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху последовательно реализуется. На эту тему глава российского государства высказался в ходе встречи в Москве с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах армянского и азербайджанского народов», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что посреднические усилия России были направлены на устойчивое прекращения огня в Карабахе, в настоящее время ситуация в регионе спокойная.

«Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за то, что вы позитивно восприняли предпринятые российской стороной активные посреднические усилия, которые были направлены на то, чтобы помочь остановить кровопролитие, стабилизировать обстановку и добиться устойчивого прекращения огня», — сказал Путин.

Трехсторонняя встреча проходит в Кремле. Ранее в понедельник Алиев и Пашинян прибыли в Москву.

В этот же день планируются отдельные встречи Путина с Алиевым и Пашиняном.

Накануне Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы урегулирования нагорнокарабахского конфликта. В нем приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны страны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников.

9 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.