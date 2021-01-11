Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Москве умер известный психиатр и криминалист Михаил Виноградов
Общество
Хозяйке дома престарелых в Тюменской области предъявили обвинение после пожара
Общество
Гинцбург допустил существование «российского» штамма коронавируса
Мир
Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла в России Уильяма Бернса
Мир
Министр обороны ФРГ вновь выступила за диалог с Россией с позиции силы
Общество
Гидрометцентр предупредил о 20-градусных морозах в Москве
Авто
В Совфеде поддержали планы лишать прав за три грубых нарушения ПДД
Мир
Путин заявил о последовательной реализации соглашения по Карабаху
Общество
Минздрав выдал разрешение на исследование «лайт-вакцины» от COVID-19
Сюжет:

Путин заявил о последовательной реализации соглашения по Карабаху

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху последовательно реализуется. На эту тему глава российского государства высказался в ходе встречи в Москве с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Творение мира: как изменит ситуацию в Карабахе военный контингент из РФ
Развертывание российского командного центра в НКР будет завершено к ночи 11 ноября

«Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах армянского и азербайджанского народов», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что посреднические усилия России были направлены на устойчивое прекращения огня в Карабахе, в настоящее время ситуация в регионе спокойная.

«Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за то, что вы позитивно восприняли предпринятые российской стороной активные посреднические усилия, которые были направлены на то, чтобы помочь остановить кровопролитие, стабилизировать обстановку и добиться устойчивого прекращения огня», — сказал Путин.

Трехсторонняя встреча проходит в Кремле. Ранее в понедельник Алиев и Пашинян прибыли в Москву.

В этот же день планируются отдельные встречи Путина с Алиевым и Пашиняном.

Накануне Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы урегулирования нагорнокарабахского конфликта. В нем приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны страны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников.

9 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020