МЧС предупредило о метели и гололедице в Москве

В Москве со среды на четверг ожидаются метель, гололедица и усиление ветра до 17 м/с. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета с 21:00 часа 13 января с сохранением до утра 14 января в Москве ожидаются снег, местами сильный, метель, гололедица, усиление ветра с порывами до 12–17 м/с», — рассказали в пресс-службе.

МЧС рекомендовало снизить скорость движения водителям на дорогах и увеличить дистанцию от машин впереди, а также избегать обгонов и опережений. Парковать автомобили стоит подальше от деревьев, добавили в управлении.

13 января главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что самым холодным днем в Москве на этой неделе станет воскресенье, 17 января. Ожидается до –24 градусов ночью, что ниже климатической нормы на 8–10 градусов. Морозы спадут в Москве в канун праздника Крещения, в следующий вторник потеплеет до –10 градусов в дневное время, добавила она.

Как сообщалось ранее в среду, днем 13 января в Москве местами пройдет небольшой снег, будет облачно с прояснениями и до –14 градусов, возможна гололедица.

Накануне сильные морозы установились на большей части европейской территории страны, а также на юге Западной Сибири.