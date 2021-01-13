Синоптик назвал дату пика похолодания в Москве

Самым холодным днем в Москве на этой неделе станет воскресенье, 17 января. Ожидается до -24 градусов ночью, это ниже климатической нормы на 8–10 градусов. Об этом в среду, 13 января, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в четверг в столице пройдет сильный снегопад, регион будет находиться под влиянием циклона. Пик похолодания ожидается, когда Москва окажется в тыловой холодной части двигающегося на восток циклона.

В субботу будет облачно, местами небольшой снег, отметила специалист в беседе с «РИА Новости». Температура в Москве в ночные часы опустится до -18...-20 градусов, по области — до -15...-20 градусов. Днем ожидается около -13...-15 градусов.

«17 числа в облаках будут появляться просветы, атмосферное давление подрастет, за счет того что небо будет местами раскрывать, у нас температура будет опускаться», — уточнила Позднякова.

Морозы спадут в Москве в канун праздника Крещения, в следующий вторник потеплеет до -10 градусов в дневное время, добавила она. Крещение будет морозным, но не столь сильным, как в пик мороза, который придется воскресенье, 17 января, отметила специалист.

Как сообщалось ранее в среду, днем 13 января в Москве местами пройдет небольшой снег, будет облачно с прояснениями и до -14 градусов, возможна гололедица.

Накануне сильные морозы установились на большей части европейской территории страны, а также на юге Западной Сибири.