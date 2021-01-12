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Вильфанд предупредил россиян об «иссиня-черных морозах»

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильных морозах на большей части европейской территории страны, а также на юге Западной Сибири. Об этом синоптик рассказал «РИА Новости» во вторник, 12 января.

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По его словам, в центре европейской России отрицательная температурная аномалия на прогностической карте «закрашивается иссиня-черным цветом».

«Синим цветом закрашиваются отрицательные аномалии. Чем сильнее аномалии, тем гуще цвет. Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода», — уточнил Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что сильные морозы ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, Центральном федеральном округе, Приволжском федеральном округе, Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири. Последний раз такие сильные похолодания там наблюдались пять лет назад, пишет НСН. Температура воздуха в указанных регионах будет ниже на 7-10 градусов. По словам Вильфанда, обычно это не свойственно европейской России. Специалист пояснил, что связано это с нехарактерным перемещением воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской России. Он отметил, что сибирский воздух будет перемещаться в течение всей недели, пишет «Федеральное агентство новостей».

«За декаду с 12 по 21 число температура будет ниже нормы на 6-8 градусов… Минимума температуры достигнут в конце рабочей недели — в пятницу и субботу», — рассказал метеоролог.

Он заявил, что в четверг, 14 января, аномалия достигнет 7–8 градусов. При этом в пятницу и субботу температуры опустятся до минимума, а аномалия составит 10 градусов, пишет «Москва 24». В связи с понижением температур погода будет сопровождаться сильными осадками и ветром.

Ранее 12 января Вильфанд рассказал, что на юге России и в Калининградской области в ближайшие дни будет по-прежнему стоять теплая погода. На юге европейской части России температура ожидается выше климатической нормы на 1–2 градуса.

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