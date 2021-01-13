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Синоптики рассказали о погоде в московском регионе на 13 января

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В Москве в среду, 13 января, местами пройдет небольшой снег, будет облачно с прояснениями и до минус 14 градусов. Синоптики предупреждают жителей столицы о гололедице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Дневная температура в городе составит 12-14 градусов мороза. Ночью столбик термометра опуститься до отметки минус 16 градусов.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться от минус 11 до 16 градусов. В ночь на четверг похолодает до минус 18 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильных морозах на большей части европейской территории страны, а также на юге Западной Сибири. Температура воздуха в указанных регионах будет ниже климатической нормы на 7–10 градусов.

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