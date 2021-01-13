В Туве обнаружили повреждения на 51 объекте после землетрясения в Монголии

В Туве после обследования зданий обнаружены повреждения на 51 объекте из-за последствий землетрясения на севере Монголии. Об этом сообщает в среду, 13 января, пресс-служба главы республики.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на границе России и Монголии в 00:32 мск 12 января. Правительственная комиссия Тувы рекомендовала всем органам местного самоуправления в срочном порядке обследовать здания, постройки и жилые дома, чтобы избежать аварийных ситуаций.

«По результатам визуального обследования на территории города Ак-Довурак, Тоджинского, Пий-Хемского и Барун-Хемчикского кожуунов (районов. — Ред.) повреждений на объектах не обнаружено. На территориях восьми кожуунов обнаружены повреждения на 51 объекте, продолжается работа местных комиссий по актированию результатов», — говорится в заявлении.

Всего подземные толчки ощущались на территории шести регионов — в Бурятии, Хакасии, Иркутской и Томской областях, Красноярском крае и Туве.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что в фасадах нескольких домов и зданий социальных учреждений региона появились трещины после землетрясения.

Кроме того, 12 января стало известно, что россияне не обращались в посольство в Улан-Баторе после данного землетрясения. Не поступило в дипломатическую миссию и никаких сведений о пострадавших гражданах Российской Федерации.

В свою очередь ученый секретарь Института земной коры СО РАН Анна Добрынина рассказала, что серия подземных толчков, зафиксированных в озере Хубсугул в Монголии, была спровоцирована землетрясением, произошедшем в сентябре 2020 года.