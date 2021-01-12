Названы причины землетрясения на границе России и Монголии

Ученый секретарь Института земной коры СО РАН Анна Добрынина 12 января рассказала, что серия подземных толчков, зафиксированных в озере Хубсугул в Монголии, была спровоцирована землетрясением, произошедшем в сентябре 2020 года.

«Произошел сдвиг двух атмосферных плит друг относительно друга, в результате чего у нас было зарегистрировано Быстринское землетрясение (произошло в сентябре 2020 года. — Ред.). Оно представляло собой взброс и сдвиг. Потом активизировался район Центрального Байкала, и после этого сейсмическая активность была зарегистрирована на Хубсугуле», — приводит телеканал РЕН ТВ слова Добрыниной.

Она добавил, что сейсмический процесс продолжается. На данный момент зарегистрировано уже 16 афтершоков.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на границе России и Монголии в 00:32 мск 12 января. По данным сайта Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км и находился в 277 км к юго-западу от Ангарска.

Эпицентр находился рядом с озером Хубсугул в Монголии. Было два сильных толчка, интенсивность — 8,7 балла. Всего подземные толчки ощущались на территории шести регионов России — в Бурятии, Хакасии, Иркутской и Томской областях, Красноярском крае и Туве.

В частности, власти Тувы приняли решение ввести режим ЧС в шести районах республики, несмотря на то что жертв и разрушений из-за землетрясения не было. Кроме того, в Иркутске также сообщили, что землетрясение не сказалось на работе объектов жизнеобеспечения и все функционирует в штатном режиме.

Согласно последним данным, россияне не обращались в посольство в Улан-Баторе после данного землетрясения.