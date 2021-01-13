Прямой эфир
Мир
Пенс выступил против отстранения Трампа по 25-й поправке
Мир
Американская контрразведка обвинила Россию и Китай в попытках повлиять на выборы
Мир
Регулятор США направит экспертов в Индонезию для расследования крушения Boeing
Экономика
Госдеп уведомил компании Европы о риске санкций из-за «Северного потока – 2»
Происшествия
Пятеро детей и женщина пострадали при пожаре в Новосибирской области
Общество
Уголовное дело возбудили после падения льда на туристов на Камчатке
Мир
Мексика может одобрить использование вакцины «Спутник V» в ближайшие дни
Экономика
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $57 за баррель впервые с 24 февраля
Мир
В Европарламенте обеспокоились слухами об исчезновении Джека Ма
Сюжет:

Менеджер Чака Норриса опроверг его участие в протестах в Вашингтоне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американского актера Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне после того, как сторонник действующего президента США Дональда Трампа опубликовал фото с человеком, похожим на артиста. Как сообщает NBC News 13 января, менеджер Норриса опроверг данную информацию.

Сложное отрешение: демократы активизируют усилия по смещению Трампа
За их действиями стоит политический расчет, а не беспокойство о нацбезопасности, считают эксперты

По информации издания, снимок, на котором изображен мужчина в кепке с надписью: «Трамп 2020», похожий на 80-летнего актера, впервые появился в Instagram, однако популярным стал после того, как им поделились в соцсети Twitter.

«Погодите, то есть мы просто не будем упоминать тот факт, что Чак Норрис был на мятеже MAGA?», — отметили в подписи к фотографии.

Снимок распространился в соцсетях, после чего представитель актера выступил с опровержением. Он заявил, что это не Чак Норрис, а его подражатель. Он также отметил, что артист остается в Техасе вместе со своей семьей.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

На следующий день Трамп сообщил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021