Менеджер Чака Норриса опроверг его участие в протестах в Вашингтоне

Американского актера Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне после того, как сторонник действующего президента США Дональда Трампа опубликовал фото с человеком, похожим на артиста. Как сообщает NBC News 13 января, менеджер Норриса опроверг данную информацию.

По информации издания, снимок, на котором изображен мужчина в кепке с надписью: «Трамп 2020», похожий на 80-летнего актера, впервые появился в Instagram, однако популярным стал после того, как им поделились в соцсети Twitter.

«Погодите, то есть мы просто не будем упоминать тот факт, что Чак Норрис был на мятеже MAGA?», — отметили в подписи к фотографии.

Снимок распространился в соцсетях, после чего представитель актера выступил с опровержением. Он заявил, что это не Чак Норрис, а его подражатель. Он также отметил, что артист остается в Техасе вместе со своей семьей.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

На следующий день Трамп сообщил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена.